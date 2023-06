POL-HR: Fahrraddiebstahl am Stockelache-Badesee

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2023: Edermünde Unbekannte zerstören eine Holz-Pergola im Dorfpark in Grifte TZ: Freitag, 02.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 03.06.2023, 04:00 Uhr Unbekannte zerstörten eine Holz-Pergola im Dorfpark in der Parkstraße in Edermünde-Grifte. Vermutlich mittels Körperkraft wurde die komplette Holz-Pergola durch die unbekannten Täter umgedrückt ...

