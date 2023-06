POL-HR: Sachbeschädigung an Supermarktgebäude durch Motoröl

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2023: Malsfeld Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Kirche Zeit: Donnerstag, 01.06.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 02.06.2023, 19:30 Uhr Unbekannte haben das Fenster der Kirche im Kirchweg in Malsfeld-Beiseförth beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen mittels eines unbekannten Gegenstandes ein ca. zwei Zentimeter großes Loch in ein ...

