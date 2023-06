Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme mehrerer Tatverdächtiger nach Einbruchdiebstählen - Drei Verdächtige in Untersuchungshaft

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.06.2023:

Schwalm-Eder-Kreis

Zeit: Donnerstag, 01.06.2023, 06:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurden zeitgleich mehrere Wohnungsdurchsuchungen im Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt, hierbei gelang es vier Tatverdächtige festzunehmen.

Vorausgegangen war ein umfangreiches Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel und der Kriminalpolizei Homberg gegen eine 30- und eine 55-Jährige sowie einen 30- und einen 37-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls in einer Mehrzahl von Fällen. Bei den insgesamt drei Wohnungsdurchsuchungen in Borken, Neuental sowie Bad Zwesten konnten alle vier Tatverdächtigen angetroffen und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte im Zuge des Verfahrens die Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht in Kassel beantragt.

Konkret wird den vier Tatverdächtigen vorgeworfen, für eine Vielzahl von Einbruchdiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis sowie im angrenzenden Landkreis Waldeck-Frankenberg verantwortlich zu sein. Die Tatverdächtigen sollen es hierbei auf Wertgegenstände aller Art, vorwiegend aber auf Bargeld und Schmuck abgesehen haben.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde entsprechendes Beweismaterial vorgefunden und sichergestellt. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert derzeit an.

Nach den Festnahmen wurden drei Tatverdächtige noch am Donnerstagnachmittag einer Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht in Fritzlar vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen die 30-Jährige sowie gegen den 30- und 37-Jährigen Haftbefehle erlassen, wobei der Haftgrund der Wiederholungsgefahr angenommen wurde. Diese Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Die ebenfalls festgenommene 55-Jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dr. Stephan Schwirzer - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel -

Jens Breitenbach - Pressesprecher der PD Schwalm-Eder -

