POL-HR: Protestaktion auf Autobahnbaustelle der A 49

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.05.2023: Wabern-Falkenberg Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstag auf Montag sind Unbekannte in das Vereinsheim am Sportplatz "Am Weinberg" in Wabern-Falkenberg eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften ...

