Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim in Harle - Fernseher und Musikbox entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.05.2023:

Wabern-Harle

Einbruch in Vereinsheim

Tatzeit: Sonntag, 28.05.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 14:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in das Vereinsheim am Sportplatz in Wabern-Harle eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters unberechtigt Zutritt zum Vereinsheim. Anschließend wurde durch die unbekannten Täter ein Fernseher sowie eine größere, mobile Musikbox entwendet. Die Höhe des Stehlschadens wird auf circa 300,- EUR geschätzt. Die Höhe des geschätzten Sachschadens liegt bei 250,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell