POL-HR: Einbruch in Wohnhaus - Wertgegenstände und Schmuck entwendet

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.05.2023: Schwalmstadt-Treysa Sachbeschädigung durch Graffiti an Hallenbad-Fassade Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 28.05.2023, 10:30 Uhr Unbekannte haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag die Fassade des Hallenbades in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt-Treysa mit Farbe besprüht. Betroffen von den Graffitis war auch ein ...

