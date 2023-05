Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Vereinsheim des Angelvereins

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.05.2023:

Oberaula

Sachbeschädigung an Vereinsheim des Angelvereins

Zeit: Freitag, 26.05.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 20:00 Uhr

Unbekannte zerstören den Glaseinsatz der Eingangstür des Vereinsheims des Angelvereins in Oberaula.

Im Tatzeitraum haben unbekannte Täter mittels einer Sitzbank die Glasscheibe der Eingangstür des Vereinsheims des Angelvereins in der Teichstraße in Oberaula zerstört. Die unbekannten Täter richteten einen geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 500,- EUR an und flüchteten danach in unbekannten Richtung.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell