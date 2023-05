Polizei Homberg

POL-HR: Drei leicht verletzte Schüler nach Verpuffung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.05.2023:

Melsungen

Drei leicht verletzte Schüler nach Verpuffung

Zeit: Mittwoch, 24.05.2023, 11:57 Uhr

Zur oben genannten Zeitpunkt kam es im Rahmen des Chemieunterrichtes in einer Schule in der Dreuxallee in Melsungen zu einer unbeabsichtigten Verpuffung einer brennbaren Flüssigkeit. Hierbei wurden drei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren leicht verletzt. Die Schüler wurden zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt waren drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug für die Versorgung der Schüler vor Ort im Einsatz.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

