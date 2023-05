Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Schüsse auf Fensterscheiben

Homberg (ots)

Edermünde-Besse

Schüsse auf Fensterscheiben Tatzeit: 21.05.2023, 17:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand gestern Abend an den Fenstern eines Wohnhauses in der Klappgasse. Unbekannte Täter hatten vermutlich mit einer Luftpistole oder einem Luftgewehr auf mehrere Scheiben der Fenster des Wohnhauses geschossen. Zur Tatzeit befanden sich die Hausbewohner im Wohnzimmer im ersten Obergeschoss, als sie plötzlich mehrere Knallgeräusche hörten und sogleich auch die Beschädigungen an den Wohnzimmerscheiben bemerkten. Insgesamt wurden drei Scheiben des Wohnhauses beschädigt. Die Hintergründe der Tat, insbesondere ob es sich vielleicht um eine versuchte gefährliche Körperverletzung handelt, stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

