POL-HR: Fritzlar: 40-jähriger Mann mit Pfefferspray besprüht und geschlagen

Homberg (ots)

Fritzlar

Gefährliche Körperverletzung Tatzeit: 21.05.2023, 17:30 Uhr Gestern, am späten Nachmittag, wurde ein 40-jähriger Fritzlarer im Bereich des Aldi Marktes "Am Hospital" von einem oder mehreren unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Verletzten sei er von mindestens einem Täter mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend geschlagen worden. Er erlitt Schwellungen, Hämatome und Hautabschürfungen im Gesicht und Oberkörper Von einem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist Anfang 20 Jahre alt und hat helle Haut. Zur Tatzeit war er mit einem blaues T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

