POL-HR: Drei verletzte Schüler nach Verpuffung im Schulunterricht - Folgemeldung

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2023: Borken Exhibitionist entblößte sich vor Kindern Zeit: Donnerstag, 25.05.2023, 17:59 Uhr Ein männlicher Täter entblößte sich im Bereich einer Schule in der Straße "Am Tor" in Borken vor mehreren Kindern. Zur oben genannten Tatzeit spielten mehrere Kinder auf einem dortigen Spielplatz. Der unbekannte Täter begab sich in die Nähe der ...

mehr