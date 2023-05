Polizei Homberg

POL-HR: Exhibitionist entblößte sich vor Kindern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2023:

Borken

Exhibitionist entblößte sich vor Kindern

Zeit: Donnerstag, 25.05.2023, 17:59 Uhr

Ein männlicher Täter entblößte sich im Bereich einer Schule in der Straße "Am Tor" in Borken vor mehreren Kindern.

Zur oben genannten Tatzeit spielten mehrere Kinder auf einem dortigen Spielplatz. Der unbekannte Täter begab sich in die Nähe der Kinder, ließ die Hose herunter und manipulierte, vor den Augen der Kinder, an seinem Glied. Als kurz darauf die Eltern der Kinder am Spielplatz auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der unbekannte Täter in Richtung eines Parkplatzbereichs und weiter in Richtung Singliser Straße.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 17-20 Jahre alt, sehr schlanke Figur, Dreitagebart. Der Unbekannte war zur Tatzeit mit einer blauen Jacke, einer braunen Hose, einem weißen T-Shirt mit "Nike-Emblem" sowie weißen Adidas Turnschuhen bekleidet. Außerdem trug der Unbekannte ein Basecap.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell