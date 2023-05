POL-KA: (KA) Philippsburg - Gefährliches Überholmanöver auf der K 3588 - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, als er am Freitagvormittag alleinbeteiligt auf der Rittnertstraße (Kreisstraße 9654) eine Böschung hinabstürzte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 33-jährige Mann gegen 09:20 Uhr aus Durlach kommend in Richtung Stupferich, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die ...

