Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Hallenbad-Fassade

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.05.2023:

Schwalmstadt-Treysa

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 28.05.2023, 10:30 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag die Fassade des Hallenbades in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt-Treysa mit Farbe besprüht. Betroffen von den Graffitis war auch ein Teil einer bereits frisch sanierten Fassade. Hierdurch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell