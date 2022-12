Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf für das Wochenende vom 23.12. - 25.12.2022

Dienstgebiet PI Bendorf (ots)

Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz in Bendorf

Am Donnerstag, den 22.12.2022, kam es gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Kleinwagen touchierte beim Rangieren / Ausparken einen stehenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerkannt und unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter 02622 / 9402 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen auf der B42

Am Samstag, den 24.12.2022, kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich der Ab-/Auffahrt von der BAB48, aus Richtung Montabaur kommend, auf die B42, in Richtung Neuwied, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Die 20-jährige Unfallverursacherin fuhr von der BAB48 auf die B42 ab. In der dortigen Rechtskurve verlor sie, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich um 180 Grad und kam auf der rechten Fahrspur der B42, in Fahrtrichtung Neuwied, zum Stehen. Hier kam es dann es zur Kollision mit dem PKW eines 40-Jährigen, welcher die rechte Fahrspur befuhr und nicht mehr rechtzeitig den Zusammenstoß abwenden konnte. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge abgewiesen und teilweise gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Die Unfallverursacherin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich leicht verletzt, vorsorglich jedoch in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Der 40-Jährige bleibt unverletzt. Beide Fahrzeug wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

