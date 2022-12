Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B9

Andernach, B9 (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 20-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich Andernach die B9 in Fahrtrichtung Bonn. Auf der Krahnenbergbrücke verlor sie hierbei mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Folge dessen überschlug sich ihr Fahrzeug. Die Unfallverursacherin wurde hierdurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt ca. 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Andernach und Remagen, die Feuerwehr Andernach, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Sinzig.

