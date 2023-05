Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungsbrand - Technischer Defekt als Brandursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.05.2023:

Niedenstein-Ermetheis

Wohnungsbrand

Zeit: Montag, 29.05.2023, 13:32 Uhr

Am Montagmittag kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Habichtswaldstraße in Niedenstein-Ermetheis zu einem Brand.

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Garten. Durch einen ausgelösten Feuermelder wurden die Bewohner auf den Brand aufmerksam. Als die Wohnung im Erdgeschoß betreten wurde, um Nachschau zu halten, konnte bereits eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten ist das Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit von einem technischen Defekt eines Elektrogerätes als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten durch den Brandursachenermittler nicht erlangt werden.

Der Gesamtsachschaden kann derzeit nicht konkret beziffert werden, liegt aber nach ersten Einschätzungen deutlich im sechsstelligen Bereich.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

