POL-HR: Einbruch in Vereinsheim in Falkenberg - Hoher Sachschaden - Täter flüchteten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.05.2023:

Wabern-Falkenberg

Einbruch in Vereinsheim

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 11:00 Uhr

In der Zeit von Samstag auf Montag sind Unbekannte in das Vereinsheim am Sportplatz "Am Weinberg" in Wabern-Falkenberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Kellerfensters unberechtigt Zutritt zum Objekt. Auch ein Fenster mit Glasbausteinen wurde durch die unbekannten Täter zerschlagen. Außerdem wurde in eine aus Holz bestehende Grillhütte am Sportplatz eingebrochen und darin randaliert. Insgesamt wurden durch die unbekannten Täter keine Gegenstände entwendet.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

