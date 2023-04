POL-NE: Brandstiftung: Heckenbrand drohte sich auszubreiten

Neuss (ots) - Gegen 08:40 Uhr kam es am Donnerstag (27.04.) zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bataverstraße / Am Bommerhof in Neuss. Der 39-jährige Fahrer einer Kehrmaschine bog von der Bataverstraße nach links in die Straße "Am Bommerhof" ab. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Neusserin auf ihrem E-Bike. Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt in ein ...

