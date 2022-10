POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auetal (ots) - (ne) In der Zeit von Freitag, 30.09.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 02.10.2022, 00:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug ein Zaunelemente in Rehren A/O in der Straße Altes Feld und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun wird auf ca. 1000,00 Euro beziffert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090 oder bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: ...

mehr