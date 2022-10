POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) - (ne) In Rinteln im Wilhelm-Busch-Weg kam es in der Nacht von Samstag, 01.10.2022 auf Sonntag, 02.10.2022 zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe einer Bushaltestelle. Diese wurde von unbekannten Personen durch einen Wurf mit einem ausgehobenen Gullydeckel komplett zerstört. Schadenshöhe etwa 2500,00 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

