Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unsere mobile Wache ist in Dormagen vor dem Rathaus im Einsatz

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

In Dormagen kommt die Mobile Wache einmal im Monat vor das Rathaus.

Das Multifunktionsfahrzeug (Mercedes Sprinter) mit polizeispezifischer Sonderausstattung ist mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Plätzen im Einsatz und dient als "Infomobil" für Fragen aller Art an die Polizei. Dort können zum Beispiel auch Anzeigen erstattet werden. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben.

Wir sind für Sie als Ansprechpartner vor Ort!

Sie finden uns zu folgenden Zeiten vor dem Rathaus in Dormagen:

Dienstag, 23.05.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 20.06.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 25.07.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 29.08.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 26.09.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 24.10.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 21.11.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Dienstag, 12.12.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell