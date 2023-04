Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen Trittleiter

Meerbusch (ots)

Einbrecher hatten es am Dienstagmittag (25.04.), gegen 12:00 Uhr, auf ein Einfamilienhaus an der Straße "Am roten Kreuz" in Büderich abgesehen. Die Unbekannten hatten zunächst ein abgeschlossenes Holztor aufgehebelt und waren in den Garten eingedrungen.

Der Einstieg in das Haus sollte nach ersten Erkenntnissen offenbar im Obergeschoss erfolgen. Um den Balkon erreichen zu können, hatten die Täter eine Trittleiter auf einen Gartentisch gestellt. Warum die Ganoven letztendlich von ihrem Vorhaben abließen und sich unverrichteter Dinge vom Tatort entfernten, konnte bislang nicht geklärt werden.

Zeugen, die in dem Bereich zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Gartengeräte und Werkzeuge sollten Sie nicht offen herumliegen lassen, da diese auch von Kriminellen für ihre Zwecke genutzt werden könnten. Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste und hausnahe Bäume eignen sich als Aufstiegshilfe für Einbrecher. Deswegen sollten solche Hilfsmittel weggeschlossen beziehungsweise entfernt werden.

