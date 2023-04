POL-NE: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Meerbusch (ots) - In Meerbusch entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Mühlenstraße. Der Besitzer hatte das Zweirad am Montag (24.04.), circa 13:00 Uhr, dort abgestellt. Am Dienstag (25.04.), gegen 16:00 Uhr, bemerkte er, dass sein Motorrad, eine SUZUKI GSX-R750 mit dem Kennzeichen "NE-IM78", entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Unbekannten durch das defekte ...

