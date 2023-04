Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrerin und Kehrmaschine kollidieren in Neuss

Neuss (ots)

Gegen 08:40 Uhr kam es am Donnerstag (27.04.) zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bataverstraße / Am Bommerhof in Neuss.

Der 39-jährige Fahrer einer Kehrmaschine bog von der Bataverstraße nach links in die Straße "Am Bommerhof" ab. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Neusserin auf ihrem E-Bike.

Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrsunfallsachbearbeitung übernahm das Verkehrskommissariat I.

Vorsicht beim Abbiegen: Falsches Verhalten beim Abbiegen zählt im Rhein-Kreis Neuss zu den Hauptunfallursachen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es in §9 Absatz III: Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, ist zu warten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell