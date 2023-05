Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Autofahrer überholt ohne Licht die Bereitschaftspolizei

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge des Polizeipräsidiums Einsatz, früher Bereitschaftspolizei genannt, die Bundesstraße 10 in Richtung Ulm. Ein 20-jähriger PKW-Lenker näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit auf der autobahnähnlich ausgebauten Straße. Kurz vor dem Überholvorgang schaltete er das Fahrlicht an seinem PKW aus, er überholte die Polizeikolonne und schaltete das Licht wieder an. Die Beamten gaben Anhaltezeichen, welche der Fahrer ignorierte. Er versuchte der Polizei davonzufahren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. An der Ausfahrt Uhingen-West wurde der BMW gestoppt. Der Lenker und seine drei Mitfahrer waren in gelöster Stimmung. Eine Überprüfung auf Rauschmittel verlief erfolglos. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird eine Anzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen erstattet.

