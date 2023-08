Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen wurde der 36-jährige Fahrer eines Renault Twingo so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 513 in Richtung Horrenbach unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 36-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell