Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Papiercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Unbekannte setzten am Montagabend in Heilbronn-Neckargartach zwei Papiercontainer in Brand. Gegen 23.15 Uhr wurde das Feuer auf einem Schulhof in der Dürerstraße gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Brandgeschehen sofort unter Kontrolle, so dass die Flammen nicht auf das angrenzende Schulgebäude übergreifen konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Eppingen. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Audi die Brettener Straße in Richtung Bundesstraße 293. Als er nach links auf die Bundesstraße in Richtung Bretten auffuhr, übersah er vermutlich den von links kommenden VW eines 48-Jährigen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrer sowie eine 61-jährige Mitfahrerin im Audi leicht verletzt. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Audi als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 7.30 Uhr stellte der Besitzer eines VW diesen in der Etzelstraße am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 9.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Sattelzug mit rotem Auflieger. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Leingarten-Großgartach: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Leingarten-Großgartach ein. Zwischen Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, und Montagmittag, 12.45 Uhr, verschafften sich der oder die Täter vermutlich über ein Fenster Zutritt in das Gebäude in der Kantstraße. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell