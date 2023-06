Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Spülmittel in Brunnen gekippt - Tik-Tok-Video veranlasst 20-Jährigen zur Nachahmung

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als ein 20-Jähriger am Donnerstagabend einen Trend auf Tik-Tok imitieren wollte, leerte dieser um 21 Uhr eine 500 ml Flasche voll Spülmittel in einen Brunnen in der Heidelberger Straße. Hierdurch entstand eine große Menge an Schaum, die sich bis über einen Meter über den Wasserspiegel türmten. Da der 20-Jährige wohl nicht mit so einem Ausmaß gerechnet hatte, führte ihn sein schlechtes Gewissen schlussendlich zum Polizeirevier nach Schwetzingen, um seine Tat zu gestehen. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

