Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen Unfall verursacht und dann geflüchtet

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam am Mittwoch, um kurz vor 22 Uhr, ein 30-Jähriger mit seinem Fiat in der Odenwaldstraße aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Gartenzaun und anschließend mit einem geparkten Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf einen ebenfalls dort geparkten Golf geschoben. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten in den nahegelegenen Wald, was von Zeugen beobachtet wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden von knapp 30.000 Euro. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Unfallverursacher. Er konnte schließlich ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es zeigte sich, dass der 30-Jährige unter der Einwirkung von Alkohol und Cannabis gefahren war. Zudem hat er keinen Führerschein. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Er wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell