Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Tier ausgewichen und Unfall verursacht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 25-jährige Citroen Fahrerin befuhr Mittwochnacht, gegen 23:40 Uhr, die B535 in Fahrtrichtung Mannheim. Kurz vor der Ausfahrt Mannheim-Friedrichsfeld rannte plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn, welchem die Fahrerin ausweichen wollte. Infolge des ruckartigen Lenkens verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich mehrere Male. Durch den Unfall wurde eine 24-Jährige Mitfahrerin auf der Rückbank leicht verletzt. Eine RTW brachte die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B535 kurzzeitig gesperrt. Die vor Ort befindliche Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen sicherte die Unfallörtlichkeit ab und leitete den Verkehr ab. Nach Reinigung der Fahrbahn, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

