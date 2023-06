Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Radfahrer bei Zusammenstoß mit LKW verletzt

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch, gegen 11:50 Uhr, wurde dem Polizeinotruf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Leimer Weg Ecke Hardtstraße gemeldet. Ein 32-jähriger Rennradfahrer wollte von der Hardtstraße kommend nach rechts in den Leimer Weg abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden LKW und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Ein hinzugerufener Rettungsdienst verbrachte ihn umgehend zur Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus. Die vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung bemerkte beim LKW-Fahrer Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 54-Jährige LKW-Fahrer wurde einer Blutprobe unterzogen und sein Führerschein wurde einbehalten. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration, wird nun geprüft, ob eine Mitschuld am Unfall besteht.

