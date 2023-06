Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde ein 39-jähriger Mann in der Schönauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte er seinen polnischen Personalausweis sowie den Fahrzeugschein aus. Er gab an, den Führerschein von der polnischen in die deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben zu haben, weshalb er aktuell den Führerschein nicht bei sich hätte. Eine Abfrage in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass der Opelfahrer seine Fahrerlaubnis im Jahr 2019 von der Führerscheinbehörde entzogen bekommen hatte. Zur weiteren Abklärung wurde er auf das Polizeirevier Sandhofen verbracht, wo auch ein freiwillig durchgeführter Urintest positiv auf THC verlief. Hierauf folgte dann noch eine Blutentnahme. Der Opelfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel entgegen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

