Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

44-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht

Ein 44-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Mittag des 06. Juni 2023 in Eppelheim einen mit ihm weitläufig verwandten 66-Jährigen Mann in dessen Wohnhaus durch mit einem Teleskopschlagstock geführte Schläge gegen den Kopf verletzt zu haben.

Der Verletzte soll den Tatverdächtigen bereits von seiner Terrassentür aus wahrgenommen haben, als dieser sich seinem Anwesen näherte und sich auf ihn zu bewegte. Er schloss daraufhin die Terrassentür, um sich in Sicherheit zu bringen, und alarmierte im weiteren Verlauf die Polizei.

Dem Tatverdächtigen gelang es jedoch, sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen, indem er die Terrassentür einschlug. In dem Wohnhaus soll er eine Zimmertür eingetreten und den Wohnungsinhaber mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und hierbei am Kopf verletzt haben. Dem Verletzten gelang es, nach draußen zu flüchten, wo er von den eingetroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht werden konnte. Der ihn verfolgende Beschuldigte wurde durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unmittelbar nach Verlassen des Anwesens gestoppt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Wohnungsbesitzer wurde durch den Angriff des Tatverdächtigen leicht verletzt.

Am 07. Juni 2023 wurde der Tatverdächtige, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt im Zustand der Schuldunfähigkeit befunden hatte, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Unterbringungsbefehl, eröffnete ihn dem Beschuldigten und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell