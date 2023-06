Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallflucht - Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber

Weinheim (ots)

Mittwochnacht, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich in der Odenwaldstraße in Weinheim-Rittenweier ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Der 30-jährige Fahrer eines Fiat verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Gartenzaun. Im weiteren Verlauf kippte der Pkw zu Seite und schob noch zwei geparkte Fahrzeuge ineinander. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer und der 24-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug kletterten und in einen nahegelegenen Wald flüchteten. Aufgrund des Schadensbildes an dem Fiat, konnten schwere Verletzungen bei den beiden flüchtigen Insassen nicht ausgeschlossen werden. Daher folgten umfangreiche Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber sowie der Polizeihundestaffel, welche allerdings ergebnislos blieben. Im Unfallfahrzeug konnten durch die Beamten des Polizeireviers Weinheim zwei Mobiltelefone aufgefunden werden. Durch weitere Ermittlungen konnte die Anschrift des Beifahrers in Erfahrung gebracht werden. Dort wurde sowohl der Beifahrer als auch der Fahrer unverletzt angetroffen. Der 30-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol und THC und war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste die Beamten, zur Entnahme einer Blutprobe, auf das Polizeirevier Weinheim begleiten. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell