Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer durch Vorfahrtsmissachtung eines Pkw-Fahrers leicht verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 08.06.2023 auf Freitag, den 09.06.2023 wurde im Einmündungsbereich Schwetzinger Straße und Philipp-Schwab-Straße, gegen 01:30 Uhr, ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Unfallermittlungen fuhr der 16-Jährige die Schwetzinger Straße entlang. An der Ecke zur Philipp-Schwab-Straße missachtete ein 58-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem, woraufhin der 16-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

