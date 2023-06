Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletztes Kind nach Auffahrunfall

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Unfall, bei dem u.a. ein vierjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrslage musste eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Eine heranfahrende 36-jährige Dacia-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr der 45-jährigen Frau hinten auf. Abgesehen von der 36-Jährigen befanden sich außerdem drei Kinder in dem Fahrzeug. Nach dem Unfall klagte die Dacia-Fahrerin sowie ein vierjähriges Mädchen über leichte Schmerzen. Zur medizinischen Untersuchung wurde das Mädchen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die anderen beiden Kinder sowie die 45-jährige Mercedes-Fahrerin blieben hierbei unverletzt.

Aufgrund des Schadensbildes des Dacia und der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abgeschleppt und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt. Die Höhe des gesamten Sachschadens liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell