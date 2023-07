Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einem ehemaligen Bahngebäude in Essen - kräftezehrender Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Ostviertel, Burggrafenstraße, 11.07.2023, 18:03 Uhr (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Essen zu einer Rauchentwicklung unweit der Bahngleise an Burggrafenstraße alarmiert. Die ersten Kräfte erkannten eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus einem dreigeschossigen ehemaligen Bahngebäude mit einer Grundfläche von rund 150 Quadratmetren. Aus allen, teilweise mit Holz verbarrikadierten Fenstern, quoll dichter Brandrauch. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich eventuell noch Obdachlose in dem Gebäude aufhielten, wurde umgehend eine Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Zeitgleich wurde von außen damit begonnen, die Holzverkleidungen von den Fenstern zu entfernen, um Wärme und Brandrauch abziehen zu lassen. Da das Gebäude durch Busch- und Strauchwerk massiv zugewachsen war, konnte der Zugang zu dem Objekt nur von einer Seite sichergestellt werden. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude. Auf einer nur unweit zur Einsatzstelle verlaufenden Bahnlinie wurde die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Züge für die Einsatzdauer begrenzt. Im Anschluss wurde die Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Die hohen Außentemperaturen und die großen Mengen an brennenden Unrat im Erdgeschoss sorgten für eine zusätzliche Belastung der Einsatzkräfte. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte für rund zwei Stunden im Einsatz.(CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell