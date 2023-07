Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr Essen und Feuerwehr Bochum retten 10-Jährigen aus der Ruhr - Wasserrettungseinsatz an der Stadtgrenze

Essen-Burgaltendorf / Bochum-Dahlhausen, 11.07.2023, 16:40 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurden die Feuerwehren aus Essen und Bochum zur Ruhr zwischen der Schleuse Essen-Horst und der alten Eisenbahn- und Fußgängerbrücke unweit vom Eisenbahnmuseum in Bochum alarmiert. Anrufer meldeten, dass Kinder in der Ruhr in Notlage geraten waren. Umgehend wurden mehrere Boote beider Feuerwehren sowie der DLRG zur Suche eingesetzt. Die ersten Kräfte konnten das vermisste Kind schnell, nur unweit vom Ufer, unterhalb der Wasseroberfläche lokalisieren und an Land bringen. Sofort wurde die Reanimation des 10-jährigen Jungen eingeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber, Christoph 9, wurde alarmiert und ging im Bereich der Wassergewinnung zur Landung. Ein Hubschrauber der Polizei kontrollierte die Ruhr auf eventuell weitere Kinder im Gewässer. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen im Wasser. Der kleine Patient wurde unter Reanimationsbedingungen mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Burgaltendorf für rund eine Stunde im Einsatz. Die Feuerwehr Bochum war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst der Stadt Bochum sowie der Notfallseelsorge im Einsatz. Zusätzlich waren an dem Einsatz zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. (CR)

