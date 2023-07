Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW - zwei Personen verletzt

Essen-Altendorf, Altendorfer Straße/Holdenweg, 01.07.2023, 13:34 Uhr (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW alarmiert. Die ersten Kräfte der Feuerwache Borbeck sahen einen Seat, der augenscheinlich mit der Fahrerseite mit einer Straßenbahn zusammengeprallt war. Der Fahrer befand sich noch in seinem Fahrzeug und klagte über Schmerzen. Er konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht verlassen. Nach medizinischer Versorgung im Fahrzeug wurde die Fahrertür mittels hydraulischer Rettungsgeräte entfernt und der Patient aus dem Fahrzeug gerettet. Im Anschluss wurde er mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gefahren. Alle anderen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Altendorfer Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Essen war mit dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

