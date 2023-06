Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr Essen rückt zu rund 50 unwetterbedingten Einsätzen aus - Bahn wird von Ast getroffen

Bild-Infos

Download

Essen-Stadtgebiet, 22.06.2023 / 23.06.2023, 22:00 - 03:00 Uhr (ots)

Das angesagte Unwetter hat Essen glücklicherweise nicht so hart getroffen wie befürchtet. Dennoch musste die Feuerwehr in der Zeit von 22:00 Uhr bis 03:00 Uhr heute Morgen zu rund 50 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Keller waren vollgelaufen, Straßen überflutet, Äste und Bäume umgestürzt. Auf der Brigittastraße in Essen Rüttenscheid wurde ein PKW von einem Baum getroffen und beschädigt. In Altenessen-Süd, in Höhe der Hülsenbruchstraße, wurde eine vorbeifahrende Bahn von einem Ast getroffen. Der Lokführer erlitt einen Schock und konnte die Fahrt nicht fortsetzten, die Reisenden blieben unverletzt. Rund 60 Fahrgäste mussten die Bahn verlassen. Sie konnten die Fahrt mit Taxen und Bussen fortsetzten. Die Freiwilligen Feuerwehren besetzten in der heißen Phase sie Gerätehäuser und unterstützen die Berufsfeuerwehr bei der Abarbeitung der Einsätze. Gegen 03:00 Uhr heute Morgen entspannte sich die Lage. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell