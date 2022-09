POL-DA: Darmstadt: Zivilstreife stoppt Fahrzeug und stellt 115 Stangen Zigaretten sicher

Groß-Umstadt (ots) - Am Dienstag (20.09) kam es in Groß-Umstadt, im Raibacher Tal, zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Groß-Umstadt mit seiner 29-jährigen Beifahrerin in einem Renault Clio die Straße in Richtung Raibach. Eine vor diesem fahrende Anwohnerin beabsichtigte abzubiegen und musste abbremsen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Renault ...

