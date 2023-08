POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn

Schwaigern: Mann mit Messer festgenommen

Am Dienstag lief ein Mann, möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand, mit einem Messer durch Schwaigern. Der 28-Jährige befand sich gegen 12 Uhr zunächst im Bereich einer Bank in der Theodor-Heuss-Straße und begab sich anschließend mit dem Messer in der Hand in Richtung Bahnhof. Nach dem Eintreffen mehrerer Streifen wurde er aufgefordert, das Messer fallen zu lassen, was er zunächst nicht tat. Daher wurde Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt. Kurz darauf warf der 28-Jährige das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 15 bis 20 Zentimetern in Richtung eines Polizeibeamten, verfehlte diesen aber. Nach dem Wurf des Messers konnte der Mann vorläufig festgenommen und zur Behandlung seiner leichten Verletzungen durch den Pfeffersprayeinsatz im Krankenhaus behandelt werden. Anschließend wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht. Während des Einsatzes wurde ein Polizist leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

