Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Einbruch in einen Malerbetrieb

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Freitag (6. Januar 2023) um 15:00 Uhr bis Montag (9. Januar 2023) um 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter in den Lagerraum eines Malerbetriebes an der Lise-Meitner-Straße ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Bislang liegen keine Erkenntnisse zur Beute vor. Zeugenhinweise geben Sie bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

