Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Geschäftseinbrüche ohne Beute

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In der Zeit von Freitag (6. Januar 2023) um 13:00 Uhr bis Montag (9. Januar 2023) um 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft und ein Kosmetikstudio an der Alberallee ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht, es wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. In diesem Tatzeitraum versuchten Unbekannte, die Eingangstüren von zwei Frisörsalons an der Materborner Allee und an der Römerstraße sowie zu einem Imbiss an der Materborber Allee aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

