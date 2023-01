Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (53) Schlägerei in Restaurant - Beamte in Freizeit schritten ein

Nürnberg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (12.01.2023) kam es in einem Restaurant in der Nürnberger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In Freizeit befindliche Polizisten schritten ein.

Gegen 18:30 Uhr gerieten in einem Restaurant am Hauptmarkt ein 43-Jähriger und ein 44-Jähriger in Streit.

Als die vorerst verbale Auseinandersetzung zu einer handfesten Schlägerei eskalierte, in deren Verlauf auch Porzellan und Gläser zu Bruch gingen, schritten mehrere Polizeibeamte in Freizeit ein und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Die Beamten befanden sich zufällig während ihrer Freizeit in dem Lokal und versetzten sich in den Dienst.

Als sie die Kontrahenten trennten ging der 44-Jährige auch die Beamten körperlich an und warf Gegenstände nach ihnen. Die Polizisten beruhigten die Situation im weiteren Verlauf und überstellen die zwei Männer an zwischenzeitlich alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Durch die vorangegangene Auseinandersetzung erlitten die beiden Kontrahenten jeweils Platzwunden und Schwellungen im Kopfbereich. Polizeibeamte kamen nicht zu Schaden.

Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts von Körperverletzungsdelikten strafrechtlich verantworten. Zudem wird gegen den 44-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

