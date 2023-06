Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall, ein Pkw hat sich überschlagen - PM Nr. 2

BAB 6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn, Höhe Sinsheim-Steinsfurt, ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen. Die Verkehrssperrungen konnten aufgehoben werden, die Fahrbahn ist wieder frei. Entgegen der ersten Meldung waren an dem Verkehrsunfall nicht mehrere Fahrzeuge beteiligt, sondern lediglich ein Pkw. Dieser kam nach derzeitigem Stand der Ermittlungen infolge eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, wurde daraufhin nach links abgewiesen, überschlug sich und kam dann im Unfallendstand auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieser musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufwändig gereinigt werden und konnte im Anschluss wieder freigegeben werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

