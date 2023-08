POL-S: Brand in Recyclingbetrieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Spezialisten des Landeskriminalamtes haben am Dienstagnachmittag (08.08.2023) in einem Waldstück an der Ohnholdstraße einen mutmaßlich explosiven Stoff gesprengt. Zeugen wollten das Gefäß mit dem offenbar gefährlichen Inhalt gegen 10.20 Uhr beim Umweltmobil an der Ohnholdstraße abgeben. Mitarbeiter des Umwelmobil informierten aufgrund der möglichen Explosionsgefahr sofort die Polizei. ...

mehr