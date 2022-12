POL-EL: Laar - Anhänger in Kanal gestützt

Emlichheim (ots) - Auf der Aatalstraße kam es am Mittwoch gegen 13.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige war in ihrem Kia in Richtung Hahnenberger Diek unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah sie den Fiat einer 47-Jährigen, die die Straße Botterdiek in Richtung Schoonebeek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 ...

