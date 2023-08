Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorroller gestohlen, Verkehrsunfälle, Brand; Tödlicher Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Kleinkraftrad gestohlen

Am helllichten Freitag ist in der Reutlinger Innenstadt ein Kleinkraftrad gestohlen worden. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 12.30 Uhr machte sich ein Unbekannter in der Lederstraße an einem Motorroller der Marke Explorer zu schaffen und entwendete das mit Lenkersicherung abgestellte Zweirad. An diesem war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 406 LBB angebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Baum kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Freitagvormittag mit ihrem Wagen mit einem Baum kollidiert. Die 89-Jährige wollte den derzeitigem Ermittlungen zufolge gegen 10.40 Uhr mit ihrem Skoda auf einem Parkplatz im Dietweg parken, wobei sie über einen angrenzenden Grünstreifen sowie einen Fußweg fuhr und in einem weiteren Grünstreifen mit einem Baum zusammenstieß. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin nachfolgend ins Krankenhaus. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. (mr)

Oberboihingen (ES): Stromverteilerkasten in Flammen aufgegangen

Rauch und Flammen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses haben am Donnerstagnachmittag in der Neckarstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 15.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte ein technischer Defekt einen Stromverteilerkasten im Treppenhaus im Erdgeschoss in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Flammen schnell löschen und so den Brandschaden auf den Verteilerkasten beschränken. Allerdings verteilten sich Rauch und Rußschwaden über das Treppenhaus im ganzen Gebäude, weshalb dieses nach derzeitigem Kenntnisstand aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, nicht zum Einsatz kommen musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro belaufen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Tödlicher Arbeitsunfall

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in einer Firma in Leinfelden ereignet. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 54-Jähriger kurz nach 9.30 Uhr mit einem Gabelstapler den Gang einer Lagerhalle und hatte Paletten auf seinem Fahrzeug geladen. Vermutlich blieb er mit seiner Ladung an im Regal stehenden Paletten hängen, so dass Teile seiner Ladung durch die offene Fahrerkabine gegen den Mann geschoben wurde. Hierbei zog sich der Arbeiter so schwere Verletzungen zu, dass er trotz notärztlicher Versorgung kurze Zeit später an der Unglücksstelle verstarb. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell